Margarida Moreira estreia peça no teatro fundado pelo pai

Margarida Moreira estreia no próximo dia 1 de março, a peça “Não Fui Eu!, no Cine-Teatro Turim, o seu teatro do coração.

“Depois de «Corredor Horror», que esgotou temporadas a fio, a atriz está de volta ao teatro com a peça «Não Fui Eu!», num lugar especial, pois o seu pai Afonso Moreira foi o fundador do Teatro Turim e tem, hoje, uma sala com o seu nome, em forma de homenagem”, diz Glam Celebrity Management, numa nota divulgada esta quinta-feira.

A peça é uma comédia policial, diz ainda a Glam, e conta com texto e encenação de João Ascenço, com produção da ‘Meia Palavra Basta – Associação Cultural’, da qual a atriz é membro e uma das fundadoras.

A peça estará em cena até 31 de março, e Margarida Moreira irá partilhar o palco com António Camelier, Francisco Beatriz e Ricardo Barbosa.

As exibições apresentam-se de 5ª a sábado, às 21h30 e domingos às 17h.