INE confirma crescimento do PIB de 2,3% em 2023

O Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmou que a economia portuguesa registou um crescimento de 2,2% no quarto trimestre do último ano, em termos homólogos, e 0,8% face ao terceiro trimestre, conseguindo assim o país evitar a recessão depois de dois trimestres seguidos de contração.

Olhando para o conjunto do ano, o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 2,3%, após o aumento de 6,8% em 2022, o mais elevado desde 1987.

«A procura interna apresentou um contributo positivo para a variação anual do PIB, embora inferior ao observado no ano anterior, verificando-se uma desaceleração do consumo privado e do investimento», diz o INE, acrescentando que o contributo da procura externa líquida «também foi positivo em 2023, mas menos intenso que no ano anterior, tendo as exportações e as importações de bens e serviços em volume desacelerado significativamente».

E detalha que, em termos nominais, o PIB aumentou 9,7% em 2023, atingindo cerca de 266 mil milhões de euros.