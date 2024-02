Diretor desportivo da Red Bull Ilibado de conduta imprópria

A Redbull informou, esta quarta-feira, que o seu diretor desportivo, Christian Horner, está ilibado das acusações de conduta imprópria, depois da conclusão de uma investigação interna “justa, rigorosa e imparcial”.

Num comunicado, divulgado esta sexta-feira, a escuderia campeã em título de Fórmula 1, assegura que a investigação independente está “concluída” e que a queixa da funcionária foi “rejeita”, apesar de esta ainda poder recorrer da decisão.

A empresa, sediada no Reino Unido, afirma que: “Confia que a investigação foi justa, rigorosa e imparcial. O relatório da investigação é confidencial e contém informações privadas de ambas as partes e de terceiros que ajudaram na investigação, pelo que não faremos mais comentários, por respeito a todos os envolvidos”.

O diretor desportivo da Redbull esteve a ser investigado, desde o início de fevereiro, depois de ter sido acusado de conduta imprópria, por uma funcionária da empresa. Christian Horner negou todas as acusações contra si.

O britânico chegou à Fórmula 1 em 2005, com a entrada da Red Bull, equipa que comanda desde o seu início, tendo já somado Soma seis títulos de construtores (2010, 2011, 2012, 2013, 2022 e 2023) e sete de pilotos (2010, 2011, 2012, 2013, 2021 2022 e 2023), os quatro primeiros com o alemão Sebastian Vettel e os três últimos com o neerlandês Max Verstappen.

O início da temporada de 2024, da Fórmula 1, está agendado para começar no próximo domingo, com o Grande Prémio do Bahrain.