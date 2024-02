Prisão preventiva para suspeitos de agressão ao vigilante no prédio de Villas-Boas

Os quatro suspeitos, envolvidos nas agressões ao vigilante do prédio onde reside André Villas-Boas, durante a madrugada do passado dia 22 de novembro, acabaram por ser condenados a prisão preventiva, esta quarta-feira.

O Tribunal de Instrução Criminal do Porto, condenou, conforme avança o Correio da Manhã, os quarto jovens, com idades compreendidas entre os 18 e os 22 anos, que, na noite do incidente, terão cometido cerca de 40 crimes naquela zona.

Na passada terça-feira, a Polícia de Segurança Pública (PSP) tinha anunciado a detenção de três homens, suspeitos das agressões ao funcionário do condomínio, onde reside Villas-Boas.

As detenções foram feitas durante “uma operação policial no âmbito do combate à prática dos crimes de roubo, furto qualificado e dano, na área das cidades do Porto, de Vila nova de Gaia e de Matosinhos”.

A PSP esclarece, no comunicado, que “os suspeitos se encontram referenciados por esta Polícia, pela prática, no mês de novembro do ano passado, de dezenas de ilícitos, mormente contra o património assim como crimes contra as pessoas, sendo que numa das situações, a vítima foi agredida com grande violência”.