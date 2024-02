O regresso do Festival Guitarras ao Alto

O Festival Guitarras Ao Alto - considerado um evento emblemático enquanto “laboratório” e espaço de criatividade em torno da guitarra -, surge agora integrado na nova programação do “terraço” do Fórum Municipal Luísa Todi, em Setúbal, que inaugura este ano uma “nova oferta de programação desenhada para este magnífico espaço com vista sobre o Sado”.

O seu regresso decorre de 3 março, até 2 junho de 2024, potenciado, em parceria, pelo festival SAG – Soam as Guitarras, promovido pela Câmara Municipal de Setúbal.

Os concertos “intimistas”, acontecem no primeiro domingo de cada mês, às 18 horas, no topo do Fórum Municipal Luísa Todi. Desta programação fazem parte nomes como o de André Santos, Inóspita, Homem em Catarse e o O Gajo.

“Depois de 6 anos a elevar o espírito da guitarra no Alentejo, entre 2014 e 2019, o Guitarras ao Alto está de volta para continuar a celebrar a intemporalidade da guitarra e as novas gerações de guitarristas portugueses. Desta vez em Setúbal, num espaço que não podia ser mais inspirador e apropriado: o rooftop do Fórum Luísa Todi”, afirmou Vasco Durão, Diretor Artístico do Guitarras Ao Alto, em comunicado.

Além disso, nos meses seguintes, o rooftop recebe as célebres “tertúlias” dos Poetas do Povo que são promovidas pela Associação A Palavra e com direção artística de Alexandre Cortez e terá especial enfoque nas “arte das cordas” já que, para além do Guitarras Ao Alto, recebe os concertos integrados no Soam As Guitarras 24: Tim convida Pedro Jóia, a 29 de maio e Rodrigo Leão convida José Peixoto a 30 de maio.