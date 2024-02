Cigarettes After Sex regressam a Portugal em novembro

A banda Cigarettes After Sex vou atuar em Portugal. O regresso acontecerá no dia 21 de novembro, no MEO Arena, em Lisboa, anunciou esta quarta-feira a promotora Last Tour.

O regresso a solo nacional acontece dois anos depois de atuarem no festival Primavera Sound Porto.

Os bilhetes vão ser colocados à venda no dia 8 de março, às 10h, com os preços a variarem entre os 40 e os 60 euros.