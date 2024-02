PM que PSP disponibilize segurança pessoal aos líder partidários

O primeiro-ministro deu, esta quarta-feira, instruções, ao ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, para que a Polícia de Segurança Pública (PSP), disponibilize segurança pessoal, aos líderes dos partidos com assento parlamentar, que o pretendam.

A decisão de António Costa surgiu na sequência do ataque com tinta ao presidente do PSD, Luís Montenegro, na tarde desta quarta-feira.

A informação foi avançada pela agência Lusa, e confirmada por uma fonte do gabinete do primeiro-ministro, citada pela TSF, que informa que António Costa falou com Luís Montenegro e que já o informou da decisão.

“O primeiro-ministro deu instruções ao ministro da Administração Interna para que a PSP disponibilizasse segurança pessoal aos candidatos que lideram as listas dos partidos com assento parlamentar”, adiantou a mesma fonte.

Luís Montenegro foi alvo de um ataque com tinta, durante uma visita à Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), no âmbito de uma ação da campanha eleitoral da Aliança Democrática (AD).

O jovem atacante acabou por ser detido pela PSP, tendo o movimento Fim ao Fóssil reivindicado o ataque ao candidato.