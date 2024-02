No domingo de eleições há jogos de Benfica e Sporting

Benfica e Sporting entram em campo a 10 de março, domingo de eleições legislativas, informou esta quarta-feira a Liga de futebol. As águias recebem o Estoril Praia às 20h30 e os leões deslocam-se a Arouca às 18h00.

Na I Liga, são os únicos jogos em dia das eleições. Para a II Liga está agendada, às 11h00, a partida entre o Tondela e o Marítimo.

As partidas jogam-se depois de os clubes lisboetas disputarem a meio da próxima semana a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, o Sporting com a Atalanta e o Benfica com o Rangers. Na semana seguinte jogam a segunda mão.

Os jogos de Benfica e Sporting fazem parte da 25.ª jornada, que se inicia ainda na sexta-feira de 8 de março, com a visita do FC Porto ao Portimonense (18h45) e a receção do Estrela da Amadora ao Casa Pia (20h45).

O jogo dos dragões foi antecipado para sexta-feira tendo em conta que na semana seguinte também disputam jogo internacional, com a visita na terça-feira (12 de março) ao Arsenal, na segunda mão dos ‘oitavos’ da ‘Champions’.

Ainda de acordo com a Liga, estão previstos mais quatro jogos para sábado (9 de março): Vizela-Farense (15h30), Rio Ave-Sporting de Braga (18h00), Boavista-Moreirense (18h00) e Vitória de Guimarães-Famalicão (20h30). A jornada que fica concluída na segunda-feira, 11 março, com o Gil Vicente-Chaves.

Já a 26.ª jornada, em fim de semana que antecede os compromissos das seleções, é reduzida a três dias, 15, 16 e 17 de março, com o Sporting a receber o Boavista às 20h30.

Nesse mesmo dia joga também o Benfica, no terreno do Casa Pia, às 18h00. O FC Porto joga no sábado de 16 de março, no Estádio do Dragão diante do Vizela (20h30).