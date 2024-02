Pedro Nuno Santos condena ataque com tinta a Montenegro

O secretário-geral do PS condenou a ação dos ativistas climáticos que atiraram, esta quarta-feira, tinta verde contra o presidente do PSD à entrada da Bolsa de Turismo de Lisboa.

Pedro Nuno Santos apelou a que atos destes não se repitam e que se respeita quem está a defender as suas convicções.

"Condeno qualquer protesto em contexto de campanha democrática. Nós temos de saber respeitar, isto é um momento muito importante da nossa democracia. Os partidos estão a fazer legitimamente as suas campanhas, a apresentarem os seus projetos, e nós temos de respeitar, e depois o povo português expressa a sua intenção de voto nas urnas no dia 10 de março", afirmou Pedro Nuno Santos, num evento de campanha em Leiria.

Para o socialista, a democracia foi a "maior conquista dos últimos 50 anos" e é preciso protegê-la.

“Nós devemos defender o nosso ponto de vista sem atropelar o direito aos outros de defender as suas posições, e neste caso da Aliança Democrática (AD). Todo o respeito a quem, na AD, defende as suas propostas, mas, naquilo que nos diferencia, com a nossa crítica e o nosso combate", acrescentou.

Recorde-se que o ativista que terá atirado tinta contra o líder da AD foi detido pelas autoridades.