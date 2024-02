Montenegro atingido com tinta verde em visita à BTL

Luís Montenegro foi atingido com tinta verde numa visita à Bolsa de Turismo de Lisboa, esta quarta-feira.

O líder da AD ficou sujo na cara e na roupa.

O ativista que terá atingido Luís Montenegro foi detido pelas autoridades.

O presidente do PSD, apesar de ter ficado coberto com tinta, reagiu com algum humor: “pontaria não faltou”. Mas lamentou o episódio e disse que teria preferido uma conversa com os jovens.

“Tenho todo o respeito, mas se a ideia era transmitir-me a preocupação que todos devemos ter com as alterações climáticas”, então “era mais fácil termos conversado sobre isso”.