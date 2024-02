Funeral de Navalny realiza-se a 1 de março em Moscovo

O funeral de Alexei Navalny vai realizar-se em Moscovo na próxima sexta-feira, 1 de março.

A informação foi avançada, esta quarta-feira, por Kira Yarmysh, porta-voz de Navalny, na rede social X (antigo Twitter).

"A cerimónia fúnebre de Alexei terá lugar na igreja (...) de Marino, no dia 1 de março, às 14 horas [11 horas em Portugal continental]", lê-se na publicação. "O funeral terá lugar no cemitério de Borisovsski", no sudeste de Moscovo.

O ativista russo, opositor do regime de Putin, morreu aos 47 anos, a 16 de fevereiro, quando cumpria uma pena de 19 anos de prisão numa colónia penal no Ártico.

Segundo a versão das autoridades prisionais e do Kremlin, Navalny sentiu-se mal após uma caminhada.