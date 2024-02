Londres. Casa de Freddie Mercury à venda

A casa em Londres que foi propriedade do ex-vocalista da banda britânica Queen foi colocada à venda. O preço inicial é de 34,8 milhões de euros.

O ‘Garden Lodge’, residência em estilo georgiano, está localizada no bairro de Kensington, onde Freddie Mercury viveu até sua morte em 1991.

Por questões de privacidade, a imobiliária Knight Frank, responsável pela venda, publicará online apenas duas fotos da habitação, o hall de entrada e parte da sala de jantar.

A casa apenas poderá ser vista pelos interessados que demonstrem que têm fundos suficientes para adquiri-la, noticiou o The Telegraph.

A casa, que Mercury comprou em 1980, tem, entre outras coisas, bar, biblioteca e oito quartos.

Freddie Mercury deixou a propriedade e todo o seu interior a Mary Austin que se mudou para lá logo após a morte do músico britânico. O conteúdo da casa foi vendido em leilão no ano passado e agora a sua amiga mais próxima decidiu vender a propriedade também.

Para evitar que fãs dos Queen se façam passar por compradores, a imobiliária só irá partilhar os detalhes da casa e marcar visitas depois de avaliados os fundos dos potenciais compradores.

Mary Austin referiu ao The Telegraph que a estrela dos Queen lhe disse: “Deixei-te a casa porque serias a mulher com quem eu me teria casado e, por direito, tudo isto teria sido teu de qualquer maneira”.

Mercury e Austin tiveram um relacionamento de seis anos e permaneceram amigos após a separação.