Divisão de entretenimento e videojogos da Sony vai despedir 900 trabalhadores

A divisão de videojogos e entretenimento digital da Sony, a Sony Interactive Entertainment, anunciou, esta terça-feira, que vai despedir 900 trabalhadores, em todo mundo, ou seja, o equivalente a cerca de 8% da sua força de trabalho.

Numa nota, assinada pelo presidente do executivo da Sony Interactive, Jim Ryan, a empresa explica que: “São pessoas incrivelmente talentosas que fizeram parte do nosso sucesso e estamos muito gratos pelo seu contributo. No entanto, a indústria tem mudado imenso e precisamos de nos preparar para o futuro e a empresa para o que está para vir”.

Jim Ryan, que deverá deixara a liderança da empresa este ano, explicou que a divisão de videojogos e entretenimento tem de corresponder às expectativas dos criadores e dos jogadores, procurando “continuar a impulsionar a tecnologia futura nos videojogos”.

“Demos um passo atrás para garantir que estamos preparados para continuar a proporcionar as melhores experiências de jogo à comunidade”, referiu.

Ao documento partilhado, está anexado uma cópia do email enviado a todos os trabalhadores, no qual também se encontra discriminado quais serão os trabalhadores impactados de todas as regiões e vários estúdios Playstation.

Jim Ryan assegurou ainda que os estúdios da Playstation, em Londres, vão definitivamente encerrar, esperando-se também que hajam “reduções nos estúdios Firesprite” e de de outras funções na Sony Interactive no Reino Unido.

A Sony Interactive Entertainment irá atribuir indemnizações aos trabalhadores afetados.

As demissões hoje anunciadas chegam um mês depois de a Microsoft ter dito que iria cortar cerca de 2000 trabalhadores após a compra da Activision Blizzard.