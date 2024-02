Portugal apura-se para Europeu feminino de sub-17

A Seleção Nacional de Futebol Feminino, na categoria de sub-17, garantiu, esta terça-feira, o apuramento para o Europeu, depois de derrotar a Finlândia por 3-1, na terceira jornada do Grupo A2 da Ronda Elite de qualificação.

Depois de ter batido, nas duas primeiras jornadas, a Islândia e o Kosovo, em ambos os jogos, por 1-0, as portuguesas conseguiram, esta terça-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras, bater as finlandesas por 3-1.

A seleção nacional venceu com golos de Mélanie Florentino (22) na primeira parte, e de Matilde Nave (66) e Carolina Simões (76), de grande penalidade, na segunda parte.

Este triunfo permitirá a Portugal competir no Campeonato Europeu Feminino, de sub-17, que terá lugar em maio, na Suécia. Portugal apura-se assim com novos pontos, mais três do que a Finlândia.

Esta será a terceira vez, em que a seleção das ‘quinas’, estará na fase final da competição, depois de 2014 e 2019.