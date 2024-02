Rússia ocupou mais de 300 quilómetros quadrados da Ucrânia este ano, diz ministro

Este ano, a Rússia ocupou mais de 300 quilómetros quadrados de território ucraniano, anunciou o ministro da Defesa russo.

“Depois de estabelecerem o controlo sobre o importante reduto inimigo de Avdiivka, as forças russas continuam a melhorar as suas posições nos setores de Donetsk e Kupiansk, assumindo novos patamares e posições do Exército ucraniano”, disse Serguei Shoigu.

“Como resultado das ações intensas e determinadas dos nossos militares, o potencial de guerra das Forças Armadas da Ucrânia está reduzido. O inimigo perdeu uma média de 800 militares e 120 máquinas de combate, incluindo as de fabrico estrangeiro, todos os dias desde o início do ano”, disse ainda a mesma fonte.

As baixas ucranianas desde o início da guerra, estima Shoigu, são de 444 mil.