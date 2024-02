Conselho de Disciplina da FPF suspende futebolista por apostas desportivas

O futebolista Daniel Esteves foi condenado por envolvimento em apostas desportivas, depois de no ano passado também o árbitro André Baltasar ter sido sancionado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol

O jogador, de 29 anos, atualmente sem clube, foi condenado a um ano de suspensão por "participação em apostas desportivas, inclusive relacionadas com jogos oficiais em que o mesmo participou".

A apostas remontam à temporada 2021/22, quando Daniel Esteves atuava pelo Marinhense, na Série D do Campeonato de Portugal.

Da lista de apostas de Daniel Esteves estão dois jogos do Marinhense, em que o futebolista apostou na vitória da sua equipa, onde foi titular, com o Vitória de Cernache e com o Praiense, segundo o acórdão do Conselho de Disciplina, citado pela agência Lusa.

"Desde o início da época desportiva 2021/2022, o arguido Daniel Esteves tinha uma relação conflituosa com os colegas de equipa e com o treinador, sendo público, no balneário, que aquele atleta apostava em casas de apostas, uma vez que pedia, frequentemente, dinheiro emprestado aos seus colegas de equipa para carregar a sua conta na plataforma de apostas e não devolvia o dinheiro", lê-se ainda.

Recorde-se que no último ano, foram conhecidos alguns casos semelhantes no estrangeiro, alguns dos quais mediáticos, como por exemplo o inglês Ivan Toney, do Brentford, da Premier League, ou os Sandro Tonali, do Newcastle, e Nicolò Fagioli, da Juventus.