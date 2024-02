LGBT. Angola investiga morte de líder de associação gay

Angola está a investigar as circunstâncias da morte do líder da Associação Íris Angola, uma associação de direitos LGBT, encontrado morto em casa.

“Confirmamos a morte deste indivíduo, por asfixia, mas ainda não temos detidos e estamos a trabalhar no caso. As evidências levam-nos para homicídio, mas vai ser feita autópsia para termos a certeza”, disse Fernando Carvalho, diretor do gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Serviço de Investigação Criminal em Luanda , em declarações à Lusa.

Na segunda-feira, o homem foi encontrado morto em casa e é a segunda morte de um membro da comunidade LGBT em três semanas na cidade.

A Associação Íris é a única legalizada pelo Governo angolano em junho de 2018.