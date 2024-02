Fisco alarga prazo validar faturas

Em causa esteve o elevado número de acessos, o que levou a que os contribuintes tivessem dificuldade em validar faturas.

A Autoridade Tributária (AT) prolongou por mais dois dias, até quarta-feira, o prazo para a validação de faturas relativas a 2023 no portal e-fatura, depois de ter havido constrangimentos na segunda-feira, último dia do prazo inicial.

O Ministério das Finanças adiantou que o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Santos Félix, "decidiu prorrogar por dois dias o prazo de verificação e comunicação de fatura".

Os problemas técnicos verificados na segunda-feira deveram-se a um elevado número de acessos, o que impossibilitou muitos contribuintes a terem acesso à plataforma para validar faturas.