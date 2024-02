Rússia: "Não seria do interesse do Ocidente" enviar tropas para a Ucrânia

O envio de tropas para a Ucrânia, proposto pelo Presidente da França, Emmanuel Macron, “não seria do interesse do Ocidente”, diz Rússia.

“Não é de todo do interesse destes países. Eles devem estar cientes disso”, disse Dmitri Peskov, o porta-voz do Kremlin, em declarações aos jornalistas, esta terça-feira. Só as palavras do líder francês já são “um novo elemento muito importante” no conflito, acrescentou.

No início desta semana, na segunda-feira, depois de uma conferência internacional de apoio à Ucrânia, Emmanuel Macron afirmou que o envio de forças para o país “não deve ser excluído”.

As palavras do Presidente francês foram criticadas pelo resto de ocidente. Na Suécia, por exemplo, o primeiro-ministro, Ulf Kristersson, disse que a possibilidade de as tropas avançarem para a Ucrânia “não está na ordem do dia” neste momento.

António Costa também desconsiderou as palavras de Macron. Depois da reunião de segunda-feira, o primeiro-ministro português disse que “não há nenhum cenário em que essa questão se tenha colocado”.

“Nem vejo que qualquer país da NATO o deva fazer e, sobretudo, são decisões que, a serem tomadas, terão que ser tomadas coletivamente, porque numa Aliança de defesa coletiva a geração de riscos é também do interesse comum de todos”, afirmou.