Guerra. Hezbollah atacou norte de Israel com artilharia

O grupo Hezbollah lançou, esta terça-feira, um novo ataque contra uma base militar no norte de Israel com recurso a rockets. A ofensiva é uma resposta aos ataques aéreos israelitas no leste do Líbano.

O grupo, em comunicado, anuncia que atingiu a base de controlo aéreo de Meron”, no norte de Israel, “com uma grande salva de foguetes de artilharia”.

Ontem, Israel tinha anunciado que as suas tropas atingiram posições do Hezbollah em Baalbeck (leste do Líbano) pela primeira vez desde o início da guerra em Gaza. Duas pessoas morreram.