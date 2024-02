Países Baixos anunciam 100 milhões de euros para munições para a Ucrânia

O primeiro-ministro neerlandês cessante anunciou que os Países Baixos vão fornecer 100 milhões de euros para munições à Ucrânia. O anúncio de Mark Rutte vem numa altura em que o país entra no terceiro ano de guerra.

A Ucrânia enfrenta escassez de armas na sequência de um intervalo no financiamento dos EUA, devido a divergências entre republicanos e democratas no Congresso.

“Dois anos após a invasão, as tropas ucranianas continuam a defender a sua posição com coragem. Mas também vemos que a Rússia continua a exercer pressão na linha da frente”, disse Rutte à margem da conferência de apoio à Ucrânia, em Paris.

“É essencial, antes de mais, que cumpramos o que prometemos. E ver o que mais podemos fazer. É por isso que os Países Baixos estão a contribuir com mais de 100 milhões de euros para a iniciativa checa de entregar rapidamente centenas de milhares de cartuchos de artilharia à Ucrânia”, acrescentou.

Rutte disse ainda que o presidente russo, Vladimir Putin, “está a preparar-se para uma longa guerra” e que é por isso que os países europeus devem “continuar a mostrar” firmeza.

“É por isso que os Países Baixos estão a concluir um acordo de segurança com a Ucrânia para continuar a apoiar o país durante, pelo menos, os próximos dez anos. Para salvaguardar a segurança futura da Ucrânia e dos Países Baixos”, concluiu o chefe de governo neerlandês.

A conferência de apoio à Ucrânia reuniu chefes de Estado e de Governo de cerca de 20 países, na maioria europeus, embora também tenham estado presentes representantes dos EUA e do Canadá.

Dois dias depois de se terem assinalado os dois anos da invasão russa do território ucraniano e numa altura em que a Ucrânia corre risco de ficar sem liquidez no final de março, o presidente francês Emmanuel Macron convocou uma reunião de alto nível para “analisar os meios disponíveis para reforçar a cooperação entre os parceiros no apoio à Ucrânia”.

Portugal esteve representado pelo chefe de governo cessante, António Costa.