Borrell refere que entrada da Suécia fortalecerá NATO e UE

Josep Borrel, chefe da diplomacia da União Europeia, defendeu que a entrada da Suécia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), irá fortalecer tanto o bloco europeu, quanto a Aliança Militar, para além de promover a parceria entre ambas as partes.

Nas redes sociais, Borrell, saudou a entrada do país nórdico: “Vinte e três Estados-membros da UE farão agora parte da Aliança. Isto fortalece a UE e a NATO e promove a parceria estratégica UE-NATO”.

A candidatura de Estocolmo à NATO foi aprovada, esta segunda-feira, pelo parlamento Húngaro, com uma esmagadora maioria de deputados húngaros (188 votos em 199 lugares).