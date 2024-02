Cristiano Ronaldo punido com dois jogos de suspensão por gesto obsceno

Cristiano Ronaldo foi punido, com dois jogos de suspensão, devido ao gesto obsceno que realizou, na liga saudita, entre o Al Nassr e o Al Shabad.

O gesto, de teor sexual, protagonizado pelo capitão da Seleção Nacional de Futebol, surgiu em resposta aos cânticos de provocação sobre Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo, de acordo com o “Daily Mail”, será punido com duas partidas de suspensão, pela liga saudita.

O Conselho de Disciplina da Federação Saudita de Futebol, abriu um inquérito, na sequência do gesto feito pelo internacional português, depois da vitória do Al Nassr sobre o Al Shabab, por 3-2, no passado domingo.