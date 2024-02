Passos Coelho vai estar hoje no comício da AD em Faro

O antigo primeiro-ministro e líder do PSD Pedro Passos Coelho vai participar no comício da Aliança Democrática, esta segunda-feira à noite em Faro.

O anúncio foi feito por Luís Montenegro. "Dentro deste trabalho tranquilo de campanha eleitoral, vimos falando com as pessoas, e vamos ter ocasião de ter connosco vários responsáveis, anteriores e do presente, do trabalho político dos partidos que compõem esta coligação, em particular do PSD”, começou por dizer o líder da AD.

“Quero convidar-vos a estarem mais logo no comício em Faro, onde teremos a participação do dr. Pedro Passos Coelho", acrescentou.

O comício em Faro está marcado para as 19h00 na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve.