Trabalhadores da Teleperformance em protesto por melhores salários

Centenas de trabalhadores, da Teleperformance, estão, esta segunda-feira, a manifestar-se por melhores salários e o fim dos cortes nos prémios, em frente ao City Center, em Entrecampos, em Lisboa.

Os funcionários, que estão concentrados desde as 14h da tarde, em greve, trazem consigo bandeiras do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Comunicação e Audiovisual (SINTTAV) e múltiplos cartazes, onde se leem frases como, “Todos Pobres” ou “Teleperformace -- Worst Place to Work” (Pior sítio para trabalhar).

Ana Costa, dirigente do SINTTAV, citada pela Lusa, explica que: “A TP (Teleperformance) pratica o salário mínimo nacional. Agora como foi obrigada a aumentar, em muitos casos, tirou os 60 euros do bónus, que são prémios voláteis”.

Os trabalhadores reivindicam ainda uma progressão salarial de com a antiguidade na empresa, o fim dos cortes nos bónus e da obrigatoriedade do pagamento do subsídio de refeição em cartão de refeição.