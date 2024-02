Nokia Portugal quer prosseguir com despedimento coletivo

O Sindicato dos Trabalhadores de Telecomunicações e Comunicação Audiovisual (SINTTAV) alertou, esta segunda-feira, que a Nokia Portugal tem atualmente em curso um despedimento coletivo, que abrange 142 trabalhadores.

O SINTTAV, em comunicado, informa que: “Teve conhecimento que a Nokia Portugal está a avançar com um despedimento colectivo que abrange 142 trabalhadores, tendo os trabalhadores envolvidos recebido a intenção por escrito no passado dia 22 de fevereiro”.

O sindicato refere que o despedimento “além de injusto, se não for travado terá drásticas consequências em termos de confiança laboral para um conjunto de excelentes profissionais que vestem a camisola da Nokia”.

Lê-se ainda, no comunicado, que a “argumentação utilizada pela empresa […] é falaciosa e mistificadora e está baseada numa realidade virtual que os discursos dos responsáveis da empresa a nível mundial em termos de liderança, oportunidades de negócio e I&D contradizem e desconstroem”.

O SINTTAV admite ter “dúvidas da legalidade deste processo e põe em dúvida a fundamentação usada”, acrescentado que os “critérios de seleção na base do vencimento mais elevado, numa empresa com contas saudáveis, pode ser considerado um critério discriminatório e no mínimo a ultrapassar a fronteira da inconstitucionalidade”.

O SINTTAV apela assim a “solidariedade da CGTP e dos Sindicatos do Movimento Sindical Unitário, audiências ao Ministério do Trabalho e aos grupos parlamentares e vai denunciar este atentado de forma pública através das formas de luta que os trabalhadores entenderem como as mais adequadas"