Cristiano Ronaldo investigado por gesto obsceno em jogo de futebol

O Conselho de Disciplina da Federação Saudita de Futebol abriu um inquérito ao comportamento de Cristiano Ronaldo, que no final do jogo do Al Nassr com Al Shabab, terá feito um gesto considerado obsceno.

A decisão deverá ser conhecida nos próximos dias, segundo a imprensa internacional.

A equipa de Cristiano Ronaldo ganhou o jogo por 3-2, tendo o português sido o português quem inaugurou o marcador, talvez, por isso, os adeptos do Al Shabab o tenham provocado mais, gritando das bancadas o nome do seu principal rival: “Messi”.

Cristiano Ronaldo não terá achado piada e após o apito final, virou-se para as bancadas e fez um gesto polémico.