Somália anuncia acordo de segurança com a Turquia

A Somália anunciou um acordo de defesa com a Turquia, que terá como objetivo dissuadir os esforços da Etiópia para garantir o acesso ao mar através da região separatista da Somalilândia. A Somalilândia diz que a Etiópia concordou em reconhecer a sua independência em troca de um porto naval, mas a Somália considera a Somalilândia parte do seu território e diz-se disposta a entrar em guerra devido ao acordo entre Adis Abeba e Hargeisa. O primeiro-ministro somali, Hamza Abdi Barr, descreveu o acordo com Ancara como «histórico» e disse que Mogadíscio terá «um verdadeiro aliado na arena internacional».



Já o Presidente somali, Sheikh Mohamu, disse que oficiais superiores etíopes estão na Somalilândia «a preparar o terreno» para a anexação. Mas a Etiópia, através do primeiro-ministro, Abiy Ahmed, disse não ter «qualquer intenção» de uma guerra. Com 120 milhões de pessoas, a Etiópia é o país sem litoral mais populoso do mundo. Já a Turquia é ator-chave na Somália, um dos vários estados que disputam influência na Somália, país nas margens do Oceano Índico e do Golfo de Aden, uma rota para o Mar Vermelho. Segundo o acordo anunciado quarta-feira, a vigorar dez anos, a Turquia fornecerá formação e equipamento à marinha somali para que esta proteja melhor as águas territoriais de ameaças como o terrorismo, a pirataria e a «interferência estrangeira».