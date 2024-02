Grupo praticava canoagem no mar de Vila do Conde teve de ser resgatado

Um grupo de alunos, de onde faziam parte quatro menores, que estavam a praticar caiaque na Barra da Senhora da Guia, em Vila do Conde, teve de ser resgatado do mar devido à forte ondulação.

Fonte dos Bombeiros Voluntários da Vila do Conde, citado pela Lusa, informou que o alerta foi dado pelas 10h47, sobre “um grupo de miúdos que estaria a ter uma aula de caiaque” quando “o barco, devido à agitação do mar, virou com a forte ondulação”.

O Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto, adiantou que, no total, foram resgatados do mar, 10 pessoas, incluindo quatro menores. Os alunos estariam a praticar canoagem em alto mar.

Ambas as fontes, citadas pela Lusa, referem que as vítimas apenas tiveram ferimentos ligeiros, apesar de cinco dos indivíduos terem sido transportados ao hospital. As restantes vítimas foram assistidas logo no local.

“Alguns estavam em situação de hipotermia”, refere uma das fontes, citadas pela Lusa.

Os Bombeiros de Vila do Conde indicaram que, duas das vítimas, foram transportadas para o hospital de São João, no Porto, uma para o Pedro Hispano, em Matosinhos, e outras duas para o Hospital da Póvoa/Vila do Conde.

Além dos bombeiros locais, estiveram no local a Polícia Municipal de Vila do Conde, bem como meios do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), da Polícia Marítima e da Polícia de Segurança Pública.