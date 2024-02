Prémio de melhor treinador de futebol vai ter o nome de Artur Jorge

"Artur Jorge é um nome incontornável, um homem que ficará gravado para sempre no livro dos grandes protagonistas do futebol português, um dos treinadores que abriu as portas dos técnicos portugueses ao mundo", refere Pedro Proença, presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).