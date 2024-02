Futebol. Benfica, Sporting e FC Porto jogam hoje para a 23ª jornada

O Benfica, o Sporting e o FC Porto, jogam hoje para a 23ª jornada do campeonato. Os ‘encarnados’ encontra-se na liderança, com 55 pontos, com os ‘leões’ em segundo lugar, com a mesma classificação, mas um jogo a menos.

As ‘águias’ jogam hoje, no Estádio da Luz, frente ao Portimonense, pelas 18h. Já a formação de Rubén Amorim, visita o Rio Ave, 16º classificado, às 20h30.

O Benfica e o Sporting retomam às competições nacionais depois de terem garantido a presença nos oitavos de final da Liga Europa, e antes de se defrontarem, na próxima quinta-feira, dia 29, para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

O FC Porto, que se encontre a sete pontos da liderança, desloca-se ao relvado do Gil Vicente, para tentar somar pontos e distanciar-se do SC Braga, que apenas joga na segunda-feira, contra o Boavista, no fecho da ronda.

Este domingo, joga também o Vizela, que vai receber o Estoril Praia, a partir das 15h30.