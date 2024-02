Empresas de plástico e papel juntam-se para parceria amiga do ambiente

A Intraplás, empresa líder em soluções de embalagens inovadoras para o setor Lácteo e de Bebidas, e a Roclayer, empresa do setor do papel especializada em soluções de revestimento, anunciaram recentemente uma parceria estratégica, com o objetivo de desenvolver um conjunto de soluções de embalagem mais amplas, sustentáveis e circulares.

A sinergia entre as duas empresas visa aproveitar as tecnologias de ponta, conhecimento e experiências complementares para criar produtos que atendam às necessidades crescentes de soluções mais sustentáveis para a indústria Láctea e de Bebidas.

"Estamos entusiasmados com esta parceria entre a Intraplás e a Roclayer. Ao unir as nossas forças, acreditamos que podemos impulsionar a inovação e continuar a moldar o futuro das embalagens para a Indústria Dairy oferecendo mais opções aos nossos clientes. O nosso compromisso com a sustentabilidade, aliado ao uso das melhores tecnologias, vai posicionar-nos como líderes no setor, atendendo às expectativas crescentes dos consumidores por produtos mais sustentáveis. Juntos, estamos a construir o caminho para um futuro melhor”, sublinha Duarte Faria, CEO Intraplás.

“Estamos particularmente felizes de realizar uma parceria como esta, com uma empresa como a Intraplás, que como nós, Roclayer, é uma empresa detida por uma família e comprometida com valores com os quais nos identificamos. Vamos trabalhar em conjunto para conseguirmos os nossos objetivos”, afirma Simão Rocha, presidente do Conselho de Administração.