Espanha. Número de mortos no incêndio em Valência subiu para dez

Quatro das dez vítimas mortais eram da mesma família, pai, mãe, uma criança de três anos e um recém-nascido, segundo a imprensa espanhola.

Há também já 15 feridos confirmados, dos quais sete serão bombeiros. Entre nove e 15 pessoas continuam por localizar.

O incêndio consumiu totalmente dois edifícios, onde viveriam 450 pessoas.

As chamas terão começado no 4.º andar, num momento de vento forte em Valência, e alastraram-se a todo o edifício em menos de meia hora. A imprensa espanhola refere que a fachada do complexo foi construída com material inflamável.

Sublinhe-se, no entanto, o complexo habitacional terá sido construído entre 2008 e 2010.