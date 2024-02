Convocada manifestação antirracista em oito cidades para sábado

O Grupo de Ação Conjunta Contra o Racismo está a convocar, para este sábado, uma manifestação contra o racismo, a xenofobia e o fascismo. A manifestação decorrerá, simultaneamente, em oito cidades.

De acordo com uma nota no site do grupo, a manifestação vida reunir “todas as pessoas que acreditam na democracia para uma grande manifestação nacional de luta contra o racismo”.

A manifestação tem início às 15h00 em Braga, Coimbra, Faro, Guimarães, Lisboa, Portalegre, Porto e Viseu.

“Numa altura em que o racismo, a xenofobia e a extrema-direita ganham terreno, não só em Portugal como em toda a Europa e a nível mundial, é urgente sair à rua e mostrar a nossa força para exigir propostas e ações significativas, concretas e eficazes para combater o racismo estrutural e institucional patente na sociedade portuguesa”, diz ainda o mesmo texto.

No dia 27 de janeiro, o coletivo enviou uma carta aberta a várias entidades públicas, assinada por 8.474 pessoas, que pedia que fosse proibida a marcha de movimentos de extrema-direita contra a alegada islamização da Europa, que decorreu no dia 3 de fevereiro.

“A carta não obteve resposta de nenhuma das entidades destinatárias, revelando um desprezo total pelo apelo feito, abrindo caminho para a prática de crimes pelas ruas de Lisboa, testemunhados por um país inteiro, sem que as autoridades fizessem cumprir a lei”, criticam.