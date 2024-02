Marinha resgata mulher a bordo de navio de passageiros ao largo dos Açores

A Marinha resgatou uma mulher inglesa, de 87 anos, que estava a bordo de um navio de passageiros, a sudoeste da ilha de São Miguel, nos Açores, e que necessitava de cuidados médicos hospitalares imediatos.

"A passageira, de nacionalidade inglesa, apresentava um quadro clínico de dor aguda no abdómen e hemorragia retroperitoneal, necessitando de cuidados médicos hospitalares imediatos", lê-se no comunicado da Marinha.

O resgate foi efetuado por um helicóptero EH-101 da Força Aérea Portuguesa (FAP), que transportou a paciente para o aeroporto das Lajes, na ilha Terceira, tendo sido posteriormente transferida para uma unidade hospitalar.

A operação foi realizada através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), em articulação com o Centro de Orientação de Doentes Urgentes - Marítimos (CODU-MAR) e com o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Aéreo das Lajes (RCC Lajes).

A mulher encontrava-se a bordo do navio de passageiros "AMBITION", com bandeira das Bahamas, que estava a navegar a cerca de 850 milhas náuticas (o equivalente a cerca de 1.600 quilómetros), a sudoeste da ilha de São Miguel.