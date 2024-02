Espanha. Pelo menos quatro pessoas morreram em incêndio num prédio em Valência

Um incêndio que deflagrou, na quinta-feira, num prédio residencial de 14 andares em Valência, Espanha, fez pelo menos quatro mortos. Há 15 pessoas desaparecidas, incluindo um bebé de dois anos e um recém-nascido.

Há também já 15 feridos confirmados, dos quais sete serão bombeiros.

As chamas terão começado no 4.º andar, num momento de vento forte em Valência, e alastraram-se a todo o edifício em menos de meia hora, a imprensa espanhola refere que o prédio foi construído com material altamente inflamável.

No entanto, o edifício não era antigo terá sido construído entre 2008 e 2010.

O primeiro-ministro espanhol já reagiu à tragédia, dizendo, ainda ontem, estar "consternado com o terrível incêndio". Pedro Sánchez garantiu ainda estar em contacto com o governo regional para avaliar a necessidade de mais meios. Esta sexta-feira foi ao posto de comando das operações em Valença, onde fez uma declaração.