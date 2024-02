Israel revela objetivos para o pós-guerra em Gaza

O primeiro-ministro de Israel revelou, esta sexta-feira, o seu plano para quando a guerra na Faixa de Gaza acabar: o objetivo é que a zona se transforme numa área desmilitarizada e que não haja um Estado da Palestina.

De acordo com a imprensa internacional, o plano do governo israelita foi apresentado ontem à noite ao gabinete de guerra para aprovação, e foi publicado hoje pelo Gabinete do primeiro-ministro.

Os objetivos são destruir toda a capacidade militar e infraestruturas do Hamas, assim como da Jihad Islâmica e impedir que Gaza volte a ser uma ameaça para Israel.

O primeiro-ministro israelita anunciou que Israel manterá a liberdade de operações militares “sem limite de tempo” na Faixa de Gaza.

O documento diz ainda que, a médio-prazo, no que diz respeito à administração civil e à ordem pública, seriam reguladas por funcionários locais com experiência administrativa distantes de “países ou entidades que apoiam o terrorismo e sem receberem pagamento destes”.

Já a longo prazo, o primeiro-ministro volta a confirmar que não aceitará um Estado palestiniano e que prevê o fim da Agência das Nações Unidas de Assistência para os Refugiados Palestinianos (UNRWA), “cujos agentes estiveram envolvidos no massacre de 07 de outubro”, alega o governo de Benjamin Netanyahu.