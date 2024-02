Conselho de Ministros em peso na campanha

O ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, foi de férias para a neve com a família, em Baqueira (Espanha), porque não é candidato a deputado, apenas ministro. De resto, a maioria dos membros do Conselho de Ministros em gestão está em campanha eleitoral pelo país. Cada um no seu distrito. Os ministros dividem-se entre feiras, arruadas, sessões de esclarecimento e debates organizados pelas estruturas locais.

E tentam conciliar o trabalho nos ministérios com a campanha. Ana Catarina Mendes, ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, multiplica-se em acções de campanha por Setúbal, onde é cabeça de lista e publica nas redes sociais por onde passa. Ana Abrunhosa, da Coesão Territorial, viajou para Coimbra onde é notícia pelos combates partidários que vai travando.

Ana Mendes Godinho, da Segurança Social e candidata por Guarda, Mariana Vieira da Silva, da Presidência que concorre por Lisboa, Marina Gonçalves, que tutela a Habitação e é candidata por Viana do Castelo e Fernando Medina, em terceiro por Lisboa, aparecem mais discretos. José Luís Carneiro, por sua vez, vai tentando conciliar a crise nas forças de segurança com a agenda apertada da Federação do PS de Braga.