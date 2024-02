Von der Leyen anuncia recandidatura

Ursula Von der Leyen anunciou, na segunda-feira, a recandidatura ao mais alto cargo da Comissão Europeia. A alemã, do partido União Democrata Cristã, integrante da família europeia do PPE, já tinha deixado subjacente o desejo de recandidatura, ainda que não o tenha confirmado, no último discurso do Estado da União.

O PPE aprovou a recandidatura da presidente da Comissão Europeia a um segundo mandato de cinco anos por unanimidade e vai assim procurar manter uma liderança de centro-direita nas próximas eleições europeias. Von der Leyen coloca desta forma um ponto final nas especulações quanto ao seu futuro político, depois de ter sido um dos nomes falados para a liderança da NATO.

Em tempos marcados pela incerteza e pelos múltiplos desafios para a Europa, a líder da Comissão Europeia afirmou que tem o objetivo de reforçar o centro e defender o bloco «contra forças de divisão», adiantou a Euronews.

Em caso de vitória – que parece provável -, Von der Leyen terá pela frente, talvez, os cinco anos mais desafiantes da sua carreira política.