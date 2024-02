Interdição de trânsito e de acesso a praias no Porto

A Câmara do Porto (CMP) prolongou até domingo o período em que a circulação automóvel e pedonal na Avenida de Dom Carlos I estará interrompida e vai vedar os acessos às praias. A razão é a forte agitação marítima.

A autarquia esclareceu esta quinta-feira que, “por precaução e para salvaguarda da segurança de pessoas e bens, a circulação automóvel e pedonal na Avenida de Dom Carlos I, na zona da barra do Douro, irá manter-se interrompida até ao próximo domingo”.

Além do corte da via, a câmara informou, no seu site oficial, que também implementará “impedimentos da circulação pedonal, à cota baixa, nos acessos às praias na Avenida do Brasil e Avenida de Montevideu”.

O município admite também que “poderá vir a ser necessária a implementação de mais condicionamentos de trânsito” e eslcarece que este “será restabelecido logo que as condições do mar o permitam, sendo efetuada uma reavaliação da situação dia 25”.

A Proteção Civil Municipal recomenda por isso à população que respeite os perímetros de segurança estabelecidos junto da orla costeira e acesso aos molhes e praias e apela a que

não pratique atividades relacionadas com o mar, como pesca desportiva, desportos náuticos ou passeios à beira-mar.

Os serviços municipais apelam ainda para que se evite estacionar veículos junto da costa e em zonas mais vulneráveis a galgamentos costeiros e a que se preste especial atenção dos avisos emitidos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).