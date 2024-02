Autarquia de Almada distribui ‘kits’ gratuitos de higiene menstrual nas escolas

A Câmara Municipal de Almada encontra-se a distribuir, pelas escolas do concelho, ‘kits’ de higiene menstrual, com produtos recicláveis, pelas escolas do concelho, seguindo assim as recomendações do Conselho Municipal da Juventude.

O vereador Filipe Pacheco, num comunicado divulgado, esta quinta-feira, explica que esta medida procura lutar contra o “problema da pobreza menstrual e fazê-lo de uma forma ambientalmente consciente”.

Atualmente, quase 40 alunas receberam os primeiros ‘kits’, numa ação realizada na Escola Básica da Caparica, sendo que a autarquia pretende alargar a medida a cerca de 900 estudantes do 7º ao 12º ano.

Cada conjunto possui uma bolsa com dois pensos higiénicos, reutilizáveis, e um copo menstrual, adquiridos pela Câmara Municipal de Almada.

A ideia surgiu de uma proposta aprovada pelo Conselho Municipal de Juventude de Almada (CMJA).

A Câmara Municipal de Almada pretende combater um fenómeno, retratado num estudo, divulgado pelo jornal Expresso, de que de que 12% das raparigas inquiridas admitiram já ter faltado às aulas por não terem possibilidade de comprar produtos de higiene menstrual.

Numa fase inicial, a medida procura alcançar apenas 10% do universo das estudantes de Almada, avaliando então o impacto da medida proposta pelos jovens com assento no CMJA.