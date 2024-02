PSP recebeu mais de 336 mil denúncias nos últimos dois anos

A Polícia de Segurança Pública (PSP) registou, nos últimos dois anos, mais de 336 mil denúncias de crimes. Os dados foram divulgados, esta quinta-feira, dia em que se assinala o Dia Europeu das Vítimas de Crime.

A autoridade policial refere, em comunicado, que no ano de 2023, o serviço de emergência, 112, recebeu um total de 6.953.906 chamadas. “Importa ainda referir que no biénio 2022-2023, a PSP registou mais de 336 mil denúncias criminais, que tiveram o devido apoio, acompanhamento e encaminhamento”, acrescenta a nota.

Os dados foram divulgados, esta quinta-feira, dia em que se assinala o Dia Europeu das Vítimas de Crime, criado em 1999, em Estocolmo, pela Victim Support Europe, e tem o “propósito de sensibilizar e alertar para a proteção e salvaguarda dos direitos das vítimas de crime, bem como dar a conhecer os mecanismos disponíveis a que podem recorrer, caso sejam vítimas de crime ou tenham presenciado um crime, independentemente da sua natureza”.

A PSP disponibiliza, em todo o território nacional, mais de duas centenas de locais para a apresentação de denúncias e apoio a vítimas de crimes, nomeadamente, centenas de esquadras, 19 espaços de atendimento especializado e dedicado a vítimas de violência doméstica (vítimas especialmente vulneráveis), quatro postos policiais localizados nos principais hospitais da Área Metropolitana de Lisboa e três Esquadras de Turismo.

A força policial relembra também que as denúncias podem ser realizadas através da queixa eletrónica, para formalizar qualquer denúncia criminal através da internet, bem como através dos endereços eletrónicos: violenciadomestica@psp.pt; proximidade@psp.pt; escolasegura@psp.pt; contacto@psp.pt;

Também a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), em dados divulgados no jornal Público, esta quinta-feira, registou um número elevado de denúncias. Somente no ano passado, a entidade registou 30.950 crimes, maior parte deles, relacionados com violência doméstica e crimes sexuais contra crianças e jovens.

Já nos últimos cinco anos, a APAV registou 6.776 crimes sexuais contra crianças e jovens, sendo o ano de 2023, aquele em que mais crimes deste género foram reportados, totalizando 1.760 situações.

Os crimes de violência doméstica continuam a dominar a maioria total de crimes reportados pela APAV, ao longo do ano passado, tendo sido sinalizados 23.465 crimes deste tipo, o que representa75,8% do total de crimes.