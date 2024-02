Gaza. Pelo menos 20 mortos em ataques israelitas

O exército de Israel anunciou, esta quinta-feira, que pelo menos 20 combatentes de milícias islâmicas foram mortos e infraestruturas “terroristas” foram destruídas na Faixa de Gaza.

“No último dia, as tropas das FDI continuaram a expandir a atividade ofensiva na área do bairro de Zaytun, no norte de Gaza”, diz a nota, citada pelas agências de notícias internacionais.

As forças israelitas acrescentam que atacaram “dezenas” de alvos em Zaytun. Foram destruídas “várias infraestruturas terroristas e mortos aproximadamente 20 terroristas durante o último dia”, pode ler-se.

Segundo o Hamas, mais de 29.300 habitantes de Gaza morreram em 139 dias de guerra.