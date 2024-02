IPMA coloca sete distritos sob aviso vermelho na sexta-feira

Sete distritos do continente vão estar sob aviso vermelho na sexta-feira, devido à previsão de agitação marítima, com ondas de noroeste que podem chegar aos 14 metros.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) os distritos são Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto e Viana do Castelo. Irão estar sob viso amarelo até as 18h00 desta quinta-feira

O aviso vermelho estará em vigor entre as 18h00 de sexta-feira e as 15h00 de sábado.

Até ao fim de semana estão previstos períodos de chuva, que por vezes podem ser fortes, acompanhados de uma descida das temperaturas, agitação marítima e vento forte devido à passagem de uma superfície frontal fria.