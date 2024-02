Registados quase 6.800 crimes sexuais contra crianças e jovens nos últimos cinco anos

Em 2023, a APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima registou 30.950 crimes, a maioria relacionados com violência doméstica e crimes sexuais contra crianças e jovens.

De acordo com o Público, que cita dados da associação, nos últimos cinco anos foram registados 6.776 crimes sexuais contra crianças e jovens.

Já o ano passado foi quando mais crimes deste tipo foram reportados, contabilizando-se 1.760 casos.

De acordo com a APAV, os crimes relacionados com a violência sexual contra menores são a segunda tipologia de crimes mais reportados: representam 5,7% do total de crimes denunciados.