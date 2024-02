Dani Alves condenado a quatro anos e meio de prisão

O ex-jogador do Barcelona Dani Alves foi condenado, esta quinta-feira, a quatro anos e meio de prisão e ao pagamento de uma indemnização no valor de 150 mil euros.

O brasileiro é acusado de ter violado uma mulher de 23 anos, a 30 de janeiro de 2022, na casa de banho de uma discoteca em Barcelona.

O Ministério Público espanhol pedia uma pena de nove anos para Dani Alves, mas o Tribunal Superior da Catalunha condenou-o apenas a quatro anos e meio de prisão.

"A sentença considera que ficou provado que a vítima não consentiu e que existem provas, para além do testemunho do queixoso, que permitem considerar provada a violação", lê-se no despacho de condenação, citado pela imprensa internacional.