Golo em tempo de compensação dá vitória do FC Porto

Um golo de Galeno, em tempo de compensação, deu esta quarta-feira ao FC Porto a vitória por 1-0 sobre o Arsenal. No Estádio do Dragão disputou-se a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O tento do triunfo surgiu no derradeiro minuto dos descontos, aos 90+4, permitindo que os dragões, campeões europeus em 1987 e 2004, entrem em vantagem no encontro da segunda mão. O desafio está agendado para 12 de março, em Londres.

O FC Porto procura superar os oitavos de final da Champions pela sexta vez, depois de 2003/04, 2008/09, 2014/15, 2018/19 e 2020/21.

No outro jogo do dia da competição, o Barcelona foi a Nápoles empatar a um golo.