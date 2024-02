Lisboa escolhida pela Microsoft para novo centro de inovação em IA

A Microsoft escolheu Lisboa para lançar a Fábrica de Inovação em Inteligência Artificial (IA), um centro dedicado à aceleração e à adoção de IA. A decisão foi revelada esta quarta-feira pela Câmara Municipal de Lisboa (CML).

“Lisboa foi a cidade escolhida para lançar a nova Fábrica de Inovação em Inteligência Artificial (AI Innovation Factory), um centro dedicado à aceleração e adoção dessa tecnologia”, anunciou a CML em comunicado. A escolha foi entre os “mais de 200 mercados onde atua a maior empresa de software do mundo – a Microsoft”, acrescenta.

De acordo com o comunicado da autarquia, citado pelo Sapo24, “o novo centro da Microsoft vai integrar o AI Hub da Unicorn Factory em Alvalade, que será inaugurado em novembro” e “será o novo ponto de encontro de empreendedores, grandes empresas, investidores e investigadores na área de ‘Generative AI’

O novo AI Hub, com “2.300 m2, capacidade para acolher 300 pessoas, escritórios, salas de eventos e laboratórios de investigação”, vai também “funcionar como um local de aprendizagem para as melhores práticas e casos de estudo em IA”, diz a CML.

De acordo com a autarquia, o Projeto da Fábrica de Unicórnios na capital foi decisivo na escolha da multinacional tecnológica e vai integrar o novo centro de inovação como parte da sua estratégia.

Segundo a câmara, a AI Innovation Factory “representa mais uma vitória da Fábrica de Unicórnios”, projeto que “tornou Lisboa a cidade mais inovadora da Europa”.

O presidente da CML, Carlos Moedas, citado no comunicado afirma que “hoje somos capazes de estar na linha da frente naquela que é a tecnologia mais disruptiva do momento, como é a Inteligência Artificial”.

O comunicado afirma ainda que este anúncio da Microsoft surge “três meses após a vitória de Lisboa como Capital Europeia da Inovação – prémio atribuído pela Comissão Europeia – e um mês depois do anúncio da Deloitte, que vai lançar um centro de Inteligência Artificial no Largo do Rato com capacidade para mais de 2000 pessoas”

“Lisboa consolida assim o seu posicionamento enquanto um dos principais pólos tecnológicos da Europa”, sustenta a autarquia.