Sismo de magnitude 1.8 sentido na ilha terceira

O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) registou, esta quarta-feira, um sismo de magnitude 1.8, na escala de Richter, na ilha terceira.

A entidade de vigilância vulcânica adiantou que o abalo foi sentido pelas 3h56 locais (4h56 em Lisboa) e o seu epicentro foi a cerca de um quilómetro nor-noroeste (NNW) de Angra do Heroísmo, ilha Terceira.

O CIVISA, em comunicado, refere que: “De acordo com a informação disponível até ao momento o sismo foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli Modificada) nas freguesias de Posto Santo e São Bento (concelho de Angra do Heroísmo, ilha Terceira)”.

A escala de Mercalli Modificada mede os “graus de intensidade e respetiva descrição”, sendo que, um sismo com intensidade III, é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, percecionando-se uma “vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados”, explica o Instituto do Mar e Atmosfera (IPMA) no seu site.