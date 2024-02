Direito internacional “não pode ser um menu à la carte”

A embaixadora dos Emirados Árabes Unidos, Lana Nusseibeh, disse esta quarta-feira que o direito internacional deve ser aplicado de igual forma a todos e “não pode ser um menu à la carte”.

De acordo com as agências internacionais, a responsável considera que o caminho para uma “paz justa e duradoura” deve passar pelo “cumprimento do direito há muito negado ao povo palestiniano à autodeterminação” e que “Israel impôs uma política de punição coletiva ao povo palestiniano”.

Todos os países devem cooperar com o objetivo de pôr fim às violações cometidas por Israel, defendeu. Tanto Israel como a Palestina “devem prosperar lado a lado nos seus próprios Estados independentes, prósperos e seguros”.

A embaixadora falava numa audiência no Tribunal Internacional de Justiça.